Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula: Pessoas podem ter direito de não votar em mim, mas não podem votar em miliciano

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 21, que os eleitores têm direito de não votar nele, mas não podem votar em "miliciano", em referência a seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

"O cara pode ter o direito de não votar no Lula, mas ele não pode votar num miliciano para a Presidência da República. Não é possível que alguém queira colocar o crime organizado dentro do Palácio do Planalto", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A declaração do petista foi feita durante ato de campanha em Belo Horizonte. Em seguida, Lula reforçou o pedido para que Flávio abra o próprio sigilo bancário e fiscal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO BH eleições 2026 Lula voto
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV