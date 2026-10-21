Lula: Pessoas podem ter direito de não votar em mim, mas não podem votar em miliciano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 21, que os eleitores têm direito de não votar nele, mas não podem votar em "miliciano", em referência a seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

"O cara pode ter o direito de não votar no Lula, mas ele não pode votar num miliciano para a Presidência da República. Não é possível que alguém queira colocar o crime organizado dentro do Palácio do Planalto", afirmou.

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A declaração do petista foi feita durante ato de campanha em Belo Horizonte. Em seguida, Lula reforçou o pedido para que Flávio abra o próprio sigilo bancário e fiscal.