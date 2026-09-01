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Lula pede direito de resposta ao TSE após declarações de Flávio Bolsonaro em sabatina na Globo

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo, 31, para solicitar direito de resposta a declarações feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) durante a sabatina da TV Globo. A equipe jurídica do petista questiona oito afirmações do adversário e sustenta que elas apresentam informações falsas ou descontextualizadas sobre temas relacionados à trajetória política e à candidatura de Lula. O Estadão procurou manifestação da equipe de Flávio Bolsonaro e aguarda posicionamento.

Entre os pontos contestados está a fala de Flávio sobre o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Durante a entrevista, o senador atribuiu a Lula a responsabilidade pela medida e afirmou que o governo não teria enviado representantes para negociar com a administração de Donald Trump.

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Para a campanha do presidente, a declaração desconsidera a atuação do governo federal nas tratativas com Washington, conduzidas principalmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

O pedido também questiona uma declaração de Flávio sobre o poder de compra do salário mínimo. Segundo a defesa de Lula, a afirmação de que o piso salarial perdeu valor durante o atual governo não corresponde à política adotada pelo Planalto. A campanha argumenta que o salário mínimo passou por reajustes acima da inflação ao longo do mandato, resultando em ganho real para os trabalhadores.

A equipe jurídica do presidente também incluiu no pedido ao TSE outras declarações feitas durante a sabatina, relacionadas às urnas eletrônicas, ao Pix e aos atos de 8 de Janeiro de 2023.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/PEDIDO/DIREITO DE RESPOSTA/DECLARAÇÕES/FLÁVIO BOLSONARO
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