Lula pede ao Congresso retirada de indicação de Daniel de Macedo para DPU

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem ao Congresso Nacional solicitando a retirada da indicação do defensor público-geral da União Daniel de Macedo para a recondução ao cargo. A mensagem está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (31).

Conforme o Estadão/Broadcast antecipou, o nome de Macedo era visto com apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do atual governo recomendaram a substituição de indicações feitas pelo governo anterior, especialmente de nomes considerados "bolsonaristas raiz".

Macedo chegou ao cargo com ajuda de grupos ligados ao ex-presidente dentro da Defensoria Pública da União (DPU). Na sua primeira indicação ao posto, ele foi apoiado publicamente por políticos ligados ao antigo governo e pela a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure), fundada em 2012 com apoio da agora senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra de Bolsonaro.