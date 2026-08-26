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Lula passou a ser um grande agiota, diz Caiado, sobre o endividamento do brasileiro

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "agiota", ao se referir ao programa Desenrola Brasil e ao endividamento do brasileiro. As declarações ocorreram na noite da terça-feira, 25, durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

"Quando ele fala no Desenrola, ele é que te enrolou. O Lula é que te enrolou. O Lula passou a ser o grande agiota no Brasil", declarou. Caiado criticou o patamar alto dos juros e afirmou que o governo estimula o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para "pagar o agiota".

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O candidato também reiterou que vai limitar as despesas públicas a 50% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sem informar quais gastos vai cortar.

"O mercado todo vai saber: agora sim tem um presidente que tem comando do País, tem um presidente que tem palavra cumprida", declarou. "Vai baixar 100%, vai para 6% a taxa de juros e para 3% a inflação. Isso não é milagre, o (Michel) Temer fez."

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