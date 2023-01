Lula passa réveillon com Janja e filhos em hotel de Brasília; veja como foi

Weslley Galzo (via Agência Estado)

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou a chegada do ano novo no salão de um hotel na região central de Brasília em companhia da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, filhos e amigos próximos. A maioria dos convidados vestia apenas branco. O petista preferiu um blazer azul e a mulher, um vestido vermelho cintilante.

Nas fotografias divulgadas nas redes sociais, Lula está sempre ao lado de Janja e dos filhos Sandro, Luiz Cláudio e Fábio, o Lulinha. A nora Marlene, a sobrinha Bia Lula e netos também aparecem nas imagens. Uma diária na rede de hotéis Meliá, em que o presidente está hospedado, chega a custar R$ 5 mil. A virada de ano da família Lula foi toda registrada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, que acompanha o presidente desde o início do primeiro mandato em 2003.

Diferentemente do roteiro adotado quando venceu a disputa presidencial em 2002, ano em que protagonizou uma saída repentina às vésperas da virada de ano para cumprimentar apoiadores na Catedral Metropolitana de Brasília e brindar o novo ciclo ao lado do então companheiro de chapa José Alencar, o petista optou desta vez por um encontro reservado com familiares e amigos mais próximos. Por sua vez, o novo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) passou a virada de ano com familiares e registrou a comemoração em sua conta oficial no Twitter, no qual aparece cercado por esposa, filhos e netos, todos vestidos de branco. Não há até agora registros de encontros de Lula com Alckmin e novos ministros durante a virada.

Nem mesmo a concentração de centenas de apoiadores eufóricos com a volta do PT ao Palácio do Planalto fez com que Lula deixasse as comemorações no último andar do hotel para cumprimentá-los. Antes da meia noite, um grupo de ao menos trinta pessoas se reuniu em frente ao prédio e, aos gritos, desejou "feliz ano novo, presidente Lula", parafraseando o coro entoado por petistas que se mantiveram durante 580 dias em frente à carceragem da Polícia Federal (PF) em Curitiba, entre 2018 e 2019, onde Lula esteve preso após condenações no âmbito da operação Lava Jato.

O desejo de boas novas ao futuro presidente contou, ainda, com a presença de um apoiador que tem se destacado nas redes sociais: "o trompetista de Lula", que tocou durante ao menos 15 minutos jingles de eleições passadas em que o petista disputou, na tentativa de atraí-lo para falar com a multidão. O tocador de trompete viralizou recentemente nas redes sociais por tocar marchinhas de apoio a Lula em frente aos palácios do Alvorado e do Planalto ainda ocupados por Bolsonaro. Entre um cântico e outro, os apoiadores do petista diziam de onde eram suas caravanas, com partidas de Estados como Pará, Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo.

Na tarde de ontem, Lula apareceu na sacada do hotel para acenar aos militantes. À noite, políticos aliados, como a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e o futuro titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, deputado Paulo Pimenta (PT), foram ao hotel para encontrá-lo.

À noite, horas antes da queima de fogos em Brasília, alguns amigos do petista ainda chegavam para celebrar a virada de ano com o presidente eleito, com ocorreu com o criminalista Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o grupo de advogados antilavajatistas Prerrogativas.

Também à noite, ele se reuniu no hotel com autoridades internacionais e políticos aliados. O petista chegou a receber em seu quarto representantes das delegações de Rússia e Ucrânia - países em guerra desde o início de 2022 -, e publicou nas redes sociais que deseja às duas nações meios de encontrarem "um ponto comum para o fim do conflito".

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também esteve no hotel. Após o encontro, Lula publicou em sua conta oficial do Twitter que tratou com o chefe de Estado alemão formas de "ampliar as relações econômicas e parcerias" entre os dois países.

Quando o relógio cravou a chegada de 2023, milhares de apoiadores de Lula reunidos na Torre de TV em Brasília, bem perto do hotel onde presidente estava, deram início a cantorias. Ao final da queima de fogos que durou mais de 15 minutos, os petistas caminharam cantando jingles de campanha e gritando palavras de apoio em direção ao hotel, numa nova tentativa de fazê-lo descer para cumprimentá-los. Não houve mais aparição na sacada.

Às 00h44 deste dia 1º de janeiro, a primeira-dama Janja publicou uma foto ao lado de Lula dentro de um elevador, que sinalizava uma possível volta do petista ao seu quarto, ou o encaminhamento de ambos para novas comemorações no complexo empresarial em que fica localizado o hotel. Diante da incógnita que chegou a ser alvo de especulações entre apoiadores em festa na rua, Lula se manteve em silêncio e apenas cumprimentou sua base com uma também discreta mensagem de feliz ano novo seguida por um emoji da bandeira do Brasil publicada nas redes sociais.