Lula participa nesta terça-feira da sessão de abertura da Cúpula da Celac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 24, às 10h, em Buenos Aires, da sessão de abertura da VII Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O bloco, fundado no México em 2010, reúne 33 países.

Às 13h30, Lula será recebido pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, num almoço oferecido pelo argentino, no Hotel Sheraton, de acordo com a agenda do petista divulgada nesta noite.

Às 15h, Lula tem uma audiência com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Qu Dongyu, e às 15h30, participa de um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Em seguida, às 16h, o presidente brasileiro se reúne com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e às 16h30, com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

A cúpula da Celac é encerrada às 17h15, cerimônia da qual Lula participa, mas antes, às 17h, será firmada a adoção da Declaração de Buenos Aires, o documento final do encontro.

Nesta segunda-feira, 23, Lula e Fernández discutiram, em reunião bilateral, em Buenos Aires, o nome do novo embaixador do Brasil no país vizinho. O diplomata Antônio José Ferreira Simões, que já foi embaixador no Uruguai, é cotado, segundo apurou o Estadão/Broadcast.