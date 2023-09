Lula participa em Brasília de comemorações do 7 de Setembro e acompanha desfile

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou às 9h08 desta quinta-feira, 7, à tribuna onde acompanha o desfile do Dia da Independência. Ele participou de um rito militar, e depois se dirigiu ao local no Rolls Royce presidencial acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A cerimônia é na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O sistema de som do desfile tocava uma versão da música

continua após publicidade

, seguido de

- essa última incluía aplausos no fim da gravação - e outras canções enquanto Lula se deslocava. Quando o carro se aproximou do destino, o som foi desligado e uma banda marcial passou a tocar o Hino da Independência. Na tribuna, Lula se sentou ao lado de Janja, que usa trajes vermelhos na cerimônia. Também está ao lado de Lula o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Além dele, estão próximos do petista os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está em Alagoas. A tribuna de Lula também abriga ministros, autoridades militares e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A cerimônia foi organizada para transmitir uma mensagem de união depois de o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ter usado as celebrações ao longo de seu governo para tensionar o ambiente político. Também busca estreitar a relação de Lula com as Forças Armadas, que apoiaram Bolsonaro.