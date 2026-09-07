Lula participa de desfile cívico-militar de 7 de Setembro nesta segunda-feira

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa, nesta segunda-feira, do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, data da Independência do Brasil, em Brasília. O desfile será realizado na Esplanada dos Ministérios, região central da capital federal.

Lula chegará à tribuna presidencial às 9 horas. Na sequência, serão executados o Hino Nacional e o Hino da Independência.

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Às 9h10, o presidente concederá a permissão presidencial para o início do desfile.

O desfile tem encerramento previsto para às 11 horas.