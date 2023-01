Lula participa de Cúpula da Celac, pede 'carinho' com Cuba e fim de embargo

Eduardo Gayer, enviado especial (via Agência Estado)

Um dia após se encontrar com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira (24) da VII Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Na primeira semana de mandato de Lula, o Brasil anunciou o retorno ao bloco de 33 países três anos após o ex-presidente Jair Bolsonaro determinar a retirada do País. Entre as reuniões bilaterais, o petista se encontra com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Na segunda-feira, Lula destacou a importância da Celac na integração regional e disse sentir orgulho da participação de Cuba no bloco. Ainda no contexto das relações exteriores, o presidente pediu "carinho" com Cuba e o fim do embargo econômico contra a ilha, que foi promovido pelos Estados Unidos há 60 anos.

Pela agenda, Lula participa às 10h da sessão de abertura da Celac. Às 13h30, será recebido novamente por Alberto Fernández.

A tarde será reservada para as reuniões bilaterais. No final da tarde, às 17 horas, Lula assina a Declaração de Buenos Aires, o documento final da Celac que marca o encerramento da cúpula. A delegação brasileira passa a noite na capital argentina e, quarta-feira pela manhã, segue para Montevidéu, no Uruguai, para os compromissos oficiais finais da primeira viagem internacional do petista.