Lula participa de caminhada promovida pelo MEC em Brasília
Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de caminhada realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em Brasília neste domingo, 29. Lula não conversou com a imprensa na largada.
Lula largou por volta das 7h50, acompanhado pelos ministros da Educação, Eduardo Barchini, e da Saúde, Alexandre Padilha, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva (Janja) e outras autoridades.
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Ele participa de caminhada de 3 km. O evento também conta com percursos de corrida de 5 km e 10 km.