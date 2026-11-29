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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de caminhada realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em Brasília neste domingo, 29. Lula não conversou com a imprensa na largada.

Lula largou por volta das 7h50, acompanhado pelos ministros da Educação, Eduardo Barchini, e da Saúde, Alexandre Padilha, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva (Janja) e outras autoridades.

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Ele participa de caminhada de 3 km. O evento também conta com percursos de corrida de 5 km e 10 km.