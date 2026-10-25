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Lula: o que eu vi nesse 2º turno foi algo quase que inexplicável

Escrito por Renan Monteiro e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a campanha de segundo turno "foi algo quase que inexplicável" ao relatar as mobilizações populares em diversas cidades do país. Ele fala neste momento após ter votado em seu colégio eleitoral, na cidade de São Bernardo do Campo (SP).

"O que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto", ressaltou o presidente, ainda sobre a mobilização. Ele repetiu o agradecimento ao "carinho" que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "É muito gratificante estar concorrendo às eleições e concorrer ao 4º mandato", disse. Ele também reforçou que só está disputando "por causa do povo brasileiro". As pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro.

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