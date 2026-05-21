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Lula: 'O Brasil precisa se guarnecer. E a gente vai se guarnecer'

Escrito por Gabriel Sousa e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 13:35:00 Editado em 21.05.2026, 13:43:46
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o Brasil está "desguarnecido" e que "qualquer um que quiser invadir, invade". Em discurso na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura e anúncio de ações para a Cultura, em Aracruz no Estado do Espírito Santo, Lula disse que nada garante que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vá reivindicar a Amazônia como "dele".

"Depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, disse que o Canadá é dele, disse que o canal do Panamá é dele, quem diz que ele não vai dizer que a Amazônia é dele?", comentou o presidente brasileiro. "Nós vamos ter que assumir a responsabilidade de cuidar desse país. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco vem o maluco que quer tomar esse país. Não foi assim a guerra do Paraguai?", reforçou.

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E acrescentou: "O Brasil precisa se guarnecer. E a gente vai se guarnecer."

Lula também disse que, em conversa com Trump em Washington, afirmou que não quer guerra com o presidente norte-americano, mas apenas uma "guerra de narrativas".

"O presidente Trump acha que pode governar o mundo pelo Twitter", declarou o presidente da República. "Quero provar que você está errado e que o Brasil está certo. Quero provar com números", concluiu.

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