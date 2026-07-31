Lula: Nordeste precisa ser tratado com respeito; por que tudo para o Sudeste?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Nordeste "precisa ser tratado com respeito" e criticou a concentração de investimentos no Sudeste.

"O Nordeste não precisa pedir favor para ninguém. O que o Nordeste precisa é ser tratado com respeito. Por que tudo para São Paulo, tudo para o Sudeste, e nada para o Nordeste?", questionou nesta sexta-feira, 31, em evento com apoiadores após visita ao Hospital Universitário do Ceará.

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Lula ainda enalteceu o trabalho feito pelo atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e pelos dois anteriores, os senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB). Os três estavam presentes no evento. "Esse Estado é privilegiado. Faz 20 anos que ele é governado por gente que tem compromisso com o povo pobre", afirmou, sem citar o antigo aliado, Ciro Gomes (PSDB), que governou o Ceará entre 1991 e 1994.