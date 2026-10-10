Lula, no RN: essa é a passeata da soberania nacional, nenhum 'gringo' vai levar nossas riquezas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 10, que a passeata em Natal, no Rio Grande do Norte, é da soberania nacional e de quem não quer mais a "peste roubando" o País.

"Essa é a passeata daqueles que não querem mais a peste roubando o povo pobre desse País! Essa é a passeata da soberania nacional! Gringo nenhum vai levar mais nossas riquezas! A riqueza do Brasil é do povo brasileiro", gritou do carro da passeata.

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Durante a caminhada, o presidente disse também que a militância deve mobilizar os idosos para que eles vão votar no segundo turno.

Em outro momento, segurando uma bandeira brasileira, o petista disse que essa era a diferença entre as campanhas: "enquanto o nosso lado beija a bandeira brasileira, eles beijam a bandeira americana. Essa é a nossa diferença".

Ele se despediu agradecendo a presença dos políticos presentes como o governador do Ceará e da Bahia, Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues, respectivamente. Disse que o povo nordestino tem o direito de sonhar, se vestir bem, comer bem e que só faltava oportunidade, quando esta veio, a região teria agarrado.

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Finalizou repetindo da importância de convencer aqueles que não foram votar a irem às urnas em 25 de outubro, em especial os idosos.