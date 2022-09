Lula: No meu governo não haverá mais desmatamento ilegal na Amazônia

Wilian Miron e Natália Coelho (via Agência Estado)

O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, caso eleito, não haverá mais desmatamento ilegal na Amazônia. "Eu tenho um profundo respeito pelos produtores rurais e agronegócio, mas não haverá mais invasão na Amazõnia, corte de madeira ilegal, não haverá mais garimpo ilegal no Pais", disse o ex-presidente, em comício realizado na manhã de hoje em Curitiba.

Lula também disse que pretende mudar a imagem das Forças Armados do Brasil, destacando o papel nobre da instituição na Constituição Federal. "Mas as Forças Armadas não tinham que estar preocupadas em fiscalizar a urna. Quem tem obrigação de fiscalizar é a Justiça Eleitoral, os partidos e os candidatos. Tratamos Forças Armadas com respeito, mas é preciso que tratem sociedade civil com respeito".

O ex-presidente ainda destacou a separação da política e da religião. "A gente não precisa que o Estado tenha religião e que a igreja tenha partido. E cada um tem a liberdade de seguir sua fé e religião. Não existe verdade absoluta nem uma única religião".