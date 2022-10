Lula: nesse País quem tiver uma 'gota de sangue' nordestino não vota em Bolsonaro

Matheus de Souza e Gustavo Porto (via Agência Estado)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), realizou caminhada hoje pela manhã em Campinas (SP). Durante o trajeto, entre o Largo do Pará e o Largo do Rosário, um trecho de pouco menos de 1 quilômetro, o petista reiterou críticas a Jair Bolsonaro (PL) e, aproveitando o dia do Nordestino, repetiu que "nesse País quem tiver uma gota de sangue nordestino não vota" em Bolsonaro.

Sobre seu governo e a agenda para o meio ambiente, o ex-presidente voltou a citar a novela Pantanal. "Queremos um fazendeiro como o Zé Leôncio personagem de Marcos Palmeira, para cuidar do meio ambiente", disse. Segundo o petista, o fazendeiro da novela é um exemplo de como unir o agro com a proteção da floresta.

Com uma ampla vantagem no Nordeste, tanto o petista como Bolsonaro têm ampliado o discurso voltado ao eleitorado. Durante o discurso, Lula também reforçou que a economia precisa voltar a crescer. O discurso era interrompido pelos aplausos e gritos da multidão. Lula também voltou a criticar cortes do orçamento na educação.

Como mostrou o Broadcast Político, a campanha petista tem preferido realizar as caminhadas a comícios. Internamente, avalia-se que os comícios pregam "para convertidos" ao reunir apenas a militância fiel. Na nova toada, o PT busca absorver ao máximo eleitores que declararam voto em Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno. A mudança também agrada ao setor financeiro da campanha, que pode destinar os elevados gastos de comícios para outros materiais.

Pouco antes do ato, o ex-presidente concedeu entrevista à imprensa, onde se comprometeu a conversar com empresários e universidades, recuperar a imagem internacional do País e ampliar seu arco de alianças. O petista também fez reiteradas citações ao episódio no qual Bolsonaro declarou, em uma entrevista ao The New York Times, em 2016, que estava disposto a comer carne de um indígena na região de Surucucu.

"Não temos que vacilar em conversar com as pessoas e convencê-las. Possivelmente as pessoas que querem votar no Bozo Bolsonaro acham que tem que comer índio" ironizou o petista durante a caminhada.

A agenda de Lula no segundo turno será focada nos três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Amanhã ele participa de uma caminhada em Guarulhos (SP). Na terça-feira, ele promove uma caminhada na Baixada Fluminense (RJ). No domingo que vem, estará em Belo Horizonte (MG).