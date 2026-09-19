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Lula: não vamos deixar que nossa energia seja usada para data center

Escrito por Maria Magnabosco e Ana Paula Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse, durante ato de campanha em Santa Catarina, que o programa de incentivo ao desenvolvimento de data centers, o Redata, deve atrair investimentos da ordem de R$ 500 bilhões. Segundo ele, o País tem tudo para ser um grande polo desse setor por ser abundante em energia renovável. Mas ele ressaltou que, pelo projeto, as empresas que vierem para o Brasil terão que construir as suas usinas para abastecer os seus centros.

"Não vamos deixar que a energia produzida vá somente para o data center, quem quiser vir pra cá terá que investir na construção em energia renovável", disse.

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Lula também exaltou a sanção da Lei de Minerais Críticos e terras raras e disse que o Brasil conhece apenas 30% de seu território e mesmo assim é a segunda maior reserva de terras raras do mundo, perdendo apenas para a China.

"Mas não temos tecnologia para explorar, por isso, temos que ter cursos em nossas universidades, para ter mais capacidade do que o chinês. Queremos vender chip, bateria, queremos exportar inteligência, conhecimento. Por isso temos que ter informação e investimento em pesquisa", disse. "Prometo a você e à minha consciência que em 10 anos esse País não estará devendo nada para formar um engenheiro ou cientista, não queremos ficar na guerra entre China e EUA, queremos formar os jovens."

Lula também falou das políticas que seu governo fez para o agronegócio e disse que abriu 693 mercados para o setor, dentre eles, para a produção de proteína animal. Santa Catarina é um dos Estados que mais produzem carnes suína e de frango.

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"Sabe quantos mercados eu abri para carne de aves e derivados? 34 novos mercados de exportação. Para carnes suínas e derivados, 25 mercados para vender os nossos produtos, bovinos e derivados, 37, pescados, 22 novos mercados. Somando as 4 proteínas aqui em Santa Catarina, foram 118 mercados que o Lulinha, que eles não gostam, abriu para venderem os seus produtos. O problema com agronegócio é porque eu sou nordestino, não por dinheiro. Porque nunca houve tanto crédito para o agro como agora."

Segundo ele, a escolha do candidato Gelson Merísio ao governo estadual pelo PSB foi feita para dialogar com o agronegócio.

Mais uma vez, Lula chamou a militância para entrar mais firme no debate há duas semanas do primeiro turno das eleições. "Agora é a hora da verdade. Nada de fazer lacração. Não tem que votar por você, vote pelo seu neto, filho, pelo futuro do País. Não fiquei sentado. Se a gente tem a chance de escolher o melhor, vamos escolher. Por que deixar o pior entrar em campo?"

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