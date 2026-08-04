Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula não sabe o que são terras raras pesadas, não sabe o que é tabela periódica, diz Caiado

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:17:00 Editado em 04.08.2026, 11:25:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, defendeu a necessidade de o Brasil explorar terras raras e criticou o que ele considera ser falta de conhecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema.

"Há seis anos, nem se falava isso. Em 2019, nós iniciamos e, hoje, Goiás já produz terras raras pesadas. O presidente da República não sabia o que era terras raras pesadas. Ele não sabe o que é uma tabela periódica", disse Caiado, ex-governador de Goiás, durante sabatina com presidenciáveis organizada pela G4 Educação e o site O Antagonista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Participam do evento, além de Caiado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o influenciador Renan Santos (Missão). Lula foi convidado, mas não respondeu se participaria, segundo a divulgação do evento.

Ao defender a exploração de terras raras, Caiado disse que o Brasil tem "a joia da coroa", citando a abundância de minerais em solo brasileiro e as reservas de águas.

Caiado também voltou a criticar o que considera ser uma "polarização inútil" que tomou conta do País atualmente e que só traz prejuízos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato do PSD também reiterou, durante a sabatina, que acredita na ciência e nas vacinas.

Escândalos

Na sabatina, Caiado, disse que é preciso governar sem estar preocupado em resolver os problemas oriundos de escândalos envolvendo familiares - numa clara referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Flávio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu vivi no Congresso Nacional. Eu sei quando um presidente da República tem autoridade para poder fazer todas as mudanças e o peso que a caneta de um presidente tem", disse Caiado, acrescentando que o País está hoje em um processo de "colapso total."

Segundo Caiado, ele terá a liderança que o Brasil precisa e essa liderança só será exercida porque ele não estará preocupado em salvar familiares. "Isso só é impossível dentro de um governo que está mais preocupado em salvar os problemas de escândalo da família dele do que realmente governar o País", disse, durante sabatina com presidenciáveis organizada pela G4 Educação e o site O Antagonista.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CAIADO ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA TERRAS RARAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV