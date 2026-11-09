Lula não leva aliados da campanha à Turquia, frustrando expectativa de montagem do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu embarcar para a Turquia nesta segunda-feira, 9, sem os principais aliados da campanha eleitoral deste ano, arrefecendo a expectativa de que ele repetisse o gesto de 2022, quando fez os primeiros convites para ministérios em uma viagem ao Egito.

Camilo Santana, Rui Costa, Rafael Fonteles, Fernando Haddad, entre vários outros, não estão entre os integrantes da comitiva presidencial. A lista, na verdade, é bem enxuta. Acompanharão o presidente, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência:

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- João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente;

- Fernanda Machiaveli, ministra do Desenvolvimento Agrário;

- Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia;

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- Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

- Aloizio Mercadante, presidente do BNDES;

- Celso Amorim, assessor especial da Presidência;

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- André Janones, deputado federal reeleito pela Rede-MG.

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também não acompanharão Lula na viagem. Os dois foram convidados, mas decidiram não viajar com o presidente da República.

Havia uma expectativa de que Lula levasse à viagem à Turquia alguns dos aliados mais próximos que poderiam vir a ocupar cargos no núcleo duro do governo, como Camilo Santana e Rafael Fonteles. Em 2022, na ida ao Egito, também para uma edição da COP, Lula fez o convite para Haddad ser seu ministro da Fazenda. Também convidou, na oportunidade, Marina Silva, Mauro Vieira e outros para serem ministros de seu governo.

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Lula embarca para Antália, na Turquia, nesta segunda-feira. Lá, ele participa da COP31. A cúpula dos líderes mundiais acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro em Antália.

No dia 11, a abertura da cúpula de líderes da COP31 será feita pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. Lula também fará um pronunciamento na ocasião, como presidente do país que sediou a última COP, em Belém, no ano passado.

O presidente brasileiro emendará a ida à Turquia com uma viagem a Manila, nas Filipinas, onde participa da cúpula da Asean de 13 a 15 de novembro. Lula deve voltar ao Brasil no dia 16.