Lula: Não há nada neste mundo que mereça estar sob sigilo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 30, ser "radicalmente contra" a imposição de sigilo de 100 anos sobre ações do governo e defendeu que a regra só seja aplicada a assuntos de Estado ou de segurança nacional. A declaração foi dada em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda.

"Se um jornalista pedir uma informação e o responsável negar para ele, pergunte para mim, que eu vou dizer. Porque não há nada nesse mundo que mereça estar sob sigilo", declarou o petista.

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Lula afirmou ainda que mesmo os documentos que estão sob sigilo de 20 ou 30 anos "nem mereciam ter".

Apesar das declarações do presidente, como mostrou o Estadão, nos últimos três anos, um em cada três pedidos de informações rejeitados pelos ministérios e pelas instituições públicas vinculadas ao governo federal foram embasados no fato de os dados solicitados terem sido classificados como sigilosos.