Lula não faz último discurso previsto nesta quarta na COP31 em razão de problemas na voz
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez seu último discurso previsto para o fim da tarde desta quarta-feira, 11, na COP-31 na Turquia, devido a problemas na voz. O presidente retornou ao hotel.
Mais cedo, afônico, Lula já havia pedido para o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, ler seu discurso durante a Cúpula de Líderes sobre Florestas. Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca.
Inicialmente, além do discurso final reservado para todos os países, a agenda desta quarta-feira prevê participação do presidente em um jantar oferecido pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e pela primeira-dama, Emine Erdogan. A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida.
*A repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade