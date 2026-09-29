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Lula: Não existe 'Neto-Lula'; isso foi inventado para enganar povo da Bahia

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou o ex-prefeito de Salvador e candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, em comício na capital baiana na noite desta terça-feira, 29. A declaração foi a mais forte feita sobre Neto até então, e ocorre diante de um movimento onde eleitores pretendem votar tanto nele quanto no petista.

"Não existe a possibilidade do 'Neto-Lula'. Esse Neto já inventou até que era negro para enganar o povo da Bahia. Não é possível um cara que eu conheci como 'jockey de cabrito'. A gente tratava ele como 'jockey de cabrito', porque do tamanho dele só pode ser de cabrito", disse Lula.

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Lula acusou Neto de ter relações com o banqueiro do Master, Daniel Vorcaro. Sem provas, o presidente sugeriu que o candidato do União participava de "orgias" organizadas pelo dono do banco.

"É um mentiroso, ele tem que explicar a relação dele com o Vorcaro. Ele tem que explicar se ele participava dessas orgias que eles patrocinavam", declarou o presidente.

Lula participou de uma carreta e, em seguida, discursou em um trio elétrico ao lado do candidato dele ao governo da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que busca a reeleição. Também estiveram presentes os candidatos ao Senado: o senador Jaques Wagner (PT) e o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

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