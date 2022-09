Lula: Milicianos ficam nervosos porque sabem que vamos ganhar eleições

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Ao ser questionado sobre o aumento de casos de violência política nas eleições, o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 15, que os "milicianos" ficam nervosos porque sabem que ele vai ganhar as eleições.

"Eles ficam nervosos porque sabem que vamos ganhar as eleições e não vai ter mais ocupação de terra na Amazônia como eles sabem que têm. Não vai ter mais garimpo ilegal. Não vai ter mais desmatamento. As coisas vão ser ordenadas para que esse País viva em paz", disse Lula em entrevista aos jornalistas em Monte Claros (MG).

Segundo ele, os "milicianos" são intolerantes e "não gostam de nada que deveriam gostar". "Eles não gostam de democracia, de respeito. Não respeita mulher, quilombola, indígena", enfatizou.

Ao comentar sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e sobre casos de violência contra jornalistas, Lula afirmou aos profissionais da imprensa presentes que eles precisam fazer entrevistas ao lado de um segurança. "Porque, se vocês não forem com segurança, vocês poderão ser agredidas."

"Outro dia no debate da Band ele agrediu a repórter. Esta semana outra vez. Ele não tem controle. Ele me parece ser uma figura do mau. E nós precisamos governar para o povo de bem desse País", afirmou.