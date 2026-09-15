Lula: Meu filho não tem proteção, só quero que ele tenha a igualdade que há para todos

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 15, em entrevista à Record, que seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido na mídia como Lulinha, "não tem proteção" e que "se tiver culpa, vai pagar".

De uma forma não muito clara, Lula esboçou um pedido para que o processo sobre seu filho seja divulgado. Pediu que "abram as coisas do meu filho", sem ser explícito quanto à quebra do sigilo do processo. No caso Master, o presidente foi explícito ao pedir a quebra de sigilo nos últimos dias.

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"Já disse publicamente, o meu filho não tem proteção. Quero que ele tenha a igualdade que tem que se dar para todo mundo. Ele não nasceu para errar, nasceu para acertar. Agora, abram as coisas do meu filho. Se ele tiver culpa, vai pagar pela culpa dele. E ele sabe disso", afirmou.

"Sempre digo às pessoas: só você sabe a verdade. Se você fez um erro, pague. Se não fez, se defenda. É isso que vale para o meu filho", declarou.

A PF investiga se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como "Careca do INSS", em negociações do Ministério da Saúde. Antunes é o principal personagem envolvido na trama de descontos bilionários ilegais contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O que liga o filho do presidente ao caso é a relação com a lobista Roberta Luchsinger, ligada a Antunes.

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Desde que a PF começou a investigar Lulinha em três inquéritos que giram em torno de suposto tráfico de influência em contratos no governo, o presidente tem adotado o tom de que o filho não será beneficiado nos inquéritos por ser filho dele. Ao mesmo tempo em que diz acreditar que o empresário é inocente, Lula tem afirmado que ele deve dar explicações para os policiais.