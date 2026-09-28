Lula mantém 31% na espontânea, aponta Quaest; Flávio vai de 26% a 27% e indecisos recuam

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve 31% das intenções de voto na pesquisa espontânea de primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 26% para 27%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, o porcentual de indecisos caiu de 35% para 31% em uma semana.

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Somados, os demais nomes citados na pesquisa espontânea passaram de 6% para 8% em uma semana. Augusto Cury (Avante) manteve 3%, Ronaldo Caiado (PSD) passou de 1% para 2%, Renan Santos (Missão) foi de 0% para 1%, enquanto Romeu Zema (Novo) permaneceu em 0%. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 2%.

Indecisos, votos brancos e nulos

No primeiro turno da eleição presidencial, os indecisos passaram de 8% na última semana para 5%, conforme a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda. Já os votos brancos e nulos passaram de 7% a 10% em uma semana.

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A pesquisa detectou um movimento de voto útil na reta final do primeiro turno, e os eleitores indecisos passaram a diminuir, distribuindo sua participação nas duas principais candidaturas: a de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro .

A pesquisa divulgada nesta segunda é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.