Lula lidera no 1º e no 2º turno, mostra pesquisa, que traz disputa mais apertada contra Caiado

O presidente da República e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera as intenções de voto no primeiro turno e venceria todos os adversários testados em eventuais disputas de segundo turno, de acordo com a pesquisa Alfa Inteligência, encomendada pela TMC (Transamérica Media Company) e divulgada nesta sexta-feira, 31.

O confronto mais apertado seria contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Lula aparece com 45% das intenções de voto, ante 40% do adversário. Outros 13% votariam em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

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Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente alcança 48%, enquanto o senador registra 41%. Brancos e nulos somam 10%, e 1% não respondeu.

Lula também venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 46% a 37%, e o influenciador Renan Santos (Missão), por 46% a 32%.

No segundo turno contra o petista, Caiado recebe o apoio de 76% dos eleitores de Flávio, 92% dos que votariam em Zema e 91% dos apoiadores de Renan.

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A Alfa Inteligência ouviu 2.700 eleitores em todo o País. A margem de erro é de 1,8 ponto porcentual, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04488/2026.

Primeiro turno

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No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 29%. Caiado aparece com 7%; Zema, com 6%; Renan, com 3%; e o psiquiatra Augusto Cury (Avante), com 1%.

Outros candidatos somam 1%, enquanto 8% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Somados, Flávio, Caiado, Zema e Renan alcançam 45%, ante os 43% de Lula, o que inviabiliza uma vitória do petista ainda na primeira etapa.

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Entre os eleitores de centro, Lula lidera com 41%, ante 15% de Flávio, 10% de Caiado e 7% de Zema. Outros 17% desse grupo afirmam que votariam em branco ou nulo.

Cenário regional

Regionalmente, a principal vantagem do presidente está no Nordeste, onde ele registra 57% no primeiro turno. Em um confronto direto com Flávio, Lula venceria na região por 64% a 27%.

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O senador lidera no Sul e no Centro-Oeste.

No Sudeste, Flávio aparece com 46%, ante 42% de Lula, enquanto, no Norte, o presidente marca 48%, contra 26% do adversário.

Aprovação e avaliação do governo

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A vantagem eleitoral de Lula, no entanto, convive com uma avaliação majoritariamente desfavorável de seu governo. A forma de administrar do presidente é desaprovada por 51% dos entrevistados e aprovada por 47%. Outros 3% não souberam responder. A soma chega a 101% devido ao arredondamento dos resultados.

Ao avaliar o governo Lula, 40% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 46% a classificam como ruim ou péssima, saldo negativo de seis pontos porcentuais. Outros 14% avaliam o governo como regular.

Na avaliação detalhada, 18% classificam o governo como ótimo e 22%, como bom, totalizando 40% de avaliação positiva. Outros 14% consideram a gestão regular. A avaliação negativa soma 46%, sendo 11% de ruim e 35% de péssimo.

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A pesquisa mostra ainda que a insatisfação com o governo federal ainda não se converte integralmente em apoio a uma candidatura de oposição. Flávio concentra 56% dos eleitores que desaprovam a administração petista e 55% daqueles que consideram que Lula não merece ser reeleito. O restante se divide entre os demais candidatos, Lula e os votos brancos e nulos.

A aprovação é maior no Nordeste, onde alcança 60% - entre as mulheres, com 50%, e entre os jovens de 16 a 24 anos, com 56%. O presidente também obtém resultados melhores entre os eleitores de menor renda e escolaridade. A desaprovação chega a 64% no Centro-Oeste e a 60% no Sul, além de ser maior entre homens, evangélicos e pessoas com ensino superior.

A resistência à continuidade do presidente também supera o apoio à sua permanência no cargo. Para 53%, Lula não merece ser reeleito, enquanto 44% defendem sua reeleição. Outros 3% não souberam responder. Apesar disso, Lula concentra 90% das intenções de voto entre os que aprovam o governo e 94% entre aqueles que consideram que ele merece conquistar um novo mandato.