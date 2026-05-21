Lula lidera corrida presidencial em MG, aponta pesquisa RealTime/Big Data

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira, 21, sobre a corrida presidencial no Estado de Minas Gerais, mostra a liderança do presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 35% das intenções de voto, seguido do senador Flávio Bolsonaro (PL) com 29%. Romeu Zema com 17%, Renan Santos (Missão) com 3% e Ronaldo Caiado (PSD) com 2%.

Foram realizadas 1,6 mil entrevistas, no período de 19 e 20 de maio, a margem de erro é de dois pp para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-07114/2026.

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Nas simulações de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista teria 44% contra 40% do senador do PL. Como a margem de erro é de 2pp, eles estão empatados tecnicamente em Minas Gerais. Numa eventual disputa com Zema, o petista e o ex-governador mineiro estão empatados em 42% cada.

No quesito rejeição, Flávio Bolsonaro tem 43%, Lula 42%, Cabo Daciolo (Mobiliza) 37%, Zema 35% e Caiado 31%.

Na avaliação do trabalho do presidente Lula no Estado, 54% desaprovam e 44% aprovam.