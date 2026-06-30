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Lula leva discurso de campanha para o Mercosul e diz que país vive melhor momento econômico

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 13:02:00 Editado em 30.06.2026, 13:11:43
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou o discurso adotado nos palanques de eventos institucionais para a 68ª Cúpula do Mercosul. Após fazer a fala escrita pela sua assessoria, Lula atacou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que será candidato em outubro para manter a democracia no País para os outros chefes de Estado da América do Sul.

"Pela maior política de inclusão social já feita na história do Brasil, eu, aos 80 anos, com a vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como país democrático, porque não é possível a gente imaginar irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes", declarou.

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Ao falar bem do seu governo, Lula citou temas frequentes em discursos: os índices de inflação acumulada e desemprego menores, crescimento da massa salarial e crescimento do PIB. Já para criticar a gestão bolsonarista, mencionou a paralisação de obras e a extinção de ministérios de cunho social.

"Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico e de crescimento nesse período em que o mundo está vivendo em crise. Por essas razões, eu vou concorrer às eleições mais uma vez", disse o presidente.

Ao criticar a falta de solidez do Mercosul, onde presidentes podem paralisar as ações regionais, Lula afirmou que o bloco será uma prioridade do Brasil, seja quem for o eleito para governar o país em outubro.

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No discurso, Lula também disse que o Brasil sonha em ser um país desenvolvido, mas que agentes externos nunca permitem o crescimento econômico brasileiro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/MERCOSUL
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