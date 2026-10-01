Lula: Jaques Wagner 'não tem nada a ver' com caso Master e quer depor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, saiu mais uma vez em defesa do senador Jaques Wagner (PT-BA) nesta quinta-feira, 1º, ao comentar as investigações envolvendo o Banco Master. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que o aliado "não tem nada a ver" com irregularidades e disse que Wagner quer prestar depoimento para apresentar sua versão.

"Não tem nada, não tem nada a ver com isso. Tudo que o Jaques Wagner quer é ser chamado para prestar depoimento. Se tem uma coisa que o Jaques quer é falar", disse.

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Wagner aparece em documentos da investigação após a Polícia Federal identificar mensagens envolvendo a negociação de um apartamento destinado à filha do senador e pessoas ligadas ao Banco Master. Relatório da PF também menciona o envio de vinhos de luxo ao petista. O candidato à reeleição confirmou a negociação do imóvel, mas nega ter cometido irregularidades.

Durante a entrevista, Lula também relatou uma conversa que teve com Daniel Vorcaro antes da liquidação do Banco Master e afirmou que advertiu o ex-banqueiro de que eventuais irregularidades seriam apuradas. "Eu disse ao Vorcaro que, se ele tivesse coisa errada, ele iria sofrer as consequências. Ele tinha coisa errada e nós fechamos o Master", afirmou Lula.

O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master em novembro de 2025. Vorcaro é investigado em diferentes frentes pela Polícia Federal e nega irregularidades nas operações da instituição.