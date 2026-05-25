Lula inicia radioterapia após retirada de carcinoma basocelular na cabeça, diz nota de hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta segunda-feira, 25, um tratamento de radioterapia por causa de um câncer no couro cabeludo retirado há cerca de um mês. O tratamento não foi informado inicialmente pelo Palácio do Planalto e só foi divulgado após a primeira sessão do presidente, realizada na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

Em nota do Sírio-Libanês divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência nesta segunda, o hospital afirmou que "após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira".

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O hospital disse, ainda, que Lula "seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas" (leia a íntegra do boletim abaixo).

O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que, ao todo, serão 15 sessões de radioterapia às quais o presidente será submetido. Esse tratamento durará três semanas. Cada sessão dura por volta de dois minutos, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. A sessão desta segunda foi realizada logo pela manhã, antes de Lula ir ao Palácio do Planalto. Não há um horário definido para as próximas sessões, que deverão ser realizadas no Sírio-Libanês.

Lula retirou um carcinoma basocelular no couro cabeludo em 24 de abril deste ano. O procedimento foi realizado no Sírio-Libanês em São Paulo, junto com uma infiltração no punho. Na oportunidade, o Palácio do Planalto divulgou, inicialmente, que se tratava da retirada de uma queratose (um excesso de pele). Depois, confirmou se tratar de um carcinoma (um tipo de câncer). O tratamento com radioterapia não foi informado naquela oportunidade.

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O carcinoma basocelular é um tipo de câncer nas células basais, localizadas na camada mais profunda da epiderme. É o câncer de pele mais comum e está associado à exposição solar. No caso de Lula, a lesão foi na parte de cima de sua cabeça.

Leia, a seguir, o boletim completo divulgado pelo hospital Sírio-Libanês:

"Boletim Médico - Luiz Inácio Lula da Silva

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25/05/2026 às 10h03

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/05, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. Após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira.

O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

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Dr. Rafael Gadia

Diretor de Governança Clínica

Dr. Volney Vilela

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Diretor Clínico"