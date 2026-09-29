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Lula: Inflação de alimentos ainda está alta

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu nesta terça-feira, 29, em comício em Salvador (BA), que a inflação de alimentos está alta. O presidente, porém, adotou a mesma narrativa de que a taxa é quatro vezes inferior à registrada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula também destacou os avanços do governo na área da exploração de petróleo. Ao repercutir a descoberta de óleo na Margem Equatorial, o presidente disse que será o novo "pré-sal", em referência à região descoberta no segundo mandato dele na presidência (2007-2010).

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O presidente afirmou ainda que está fazendo campanha visando uma vitória ainda em primeiro turno neste domingo, 4. "Certamente, eu estou trabalhando para a gente acabar no dia 4, no domingo. Então, talvez, eu não volte nesta campanha para fazer mais comício aqui", declarou o presidente.

Ao atacar o senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, Lula disse que a eleição deste ano será entre quem opta pelo investimento em educação e o armamento da população.

"A escolha para a Presidência está simples: é escolher entre quem quer que o povo tenha educação e entre aqueles que querem que o povo ande armado até os dentes. É entre aqueles que tiveram coragem de prender o banqueiro que eles criaram e fazer o banqueiro prisioneiro, como o Vorcaro", disse Lula.

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Sem provas, Lula sugeriu que Flávio estaria envolvido em um escândalo com orgias que seriam organizadas por Daniel Vorcaro, banqueiro dono do Master.

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