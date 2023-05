Lula indica nomes ao Senado para embaixadores na Austrália, Romênia e Países Baixos

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, a indicação de três diplomatas para exercerem o cargo de embaixadores do Brasil no exterior, conforme mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Foram indicados: Claudio Frederico de Matos Arruda, para embaixador na Comunidade da Austrália e, cumulativamente, nas Ilhas Salomão, no Estado Independente da Papua Nova Guiné, na República de Vanuatu, na República de Fiji e na República de Nauru; Ricardo Guerra de Araújo, para embaixador na Romênia; e Fernando Simas Magalhães, para embaixador no Reino dos Países Baixos.