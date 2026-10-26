Lula iguala recorde do americano Franklin Roosevelt ao conquistar 4º mandato como presidente
Após receber mais de 64 milhões de votos no domingo, 25, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou o quarto mandato como presidente, igualando o recorde do ex-presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt.
Pelo Partido Democrata, Roosevelt venceu a eleição presidencial americana pela primeira vez em 1932, em meio à Grande Depressão. Ele foi reeleito em 1936, 1940 e 1944 - as duas últimas vezes já com a Segunda Guerra Mundial em curso.
Poucos meses após assumir o quarto mandato, Roosevelt sofreu uma hemorragia cerebral e morreu. Dois anos depois de sua morte, o Congresso dos EUA aprovou uma proposta de emenda constitucional que limitava a duas as eleições de uma mesma pessoa para a Presidência.
No Brasil, a Constituição Federal permite que um presidente exerça até dois mandatos consecutivos. No entanto, após deixar o cargo, o político pode voltar a disputar a Presidência e conquistar novos mandatos.
É o caso de Lula, que foi eleito pela primeira vez em 2002, após derrotar José Serra (PSDB) no segundo turno, e reeleito em 2006, quando derrotou Geraldo Alckmin - à época filiado ao PSDB - na segunda etapa. Nas últimas duas eleições presidenciais, Alckmin concorreu ao lado de Lula como vice-presidente.
O petista voltou a disputar a Presidência em 2022, quando foi novamente eleito ao derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.
No domingo, Lula conquistou um quarto mandato inédito após derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.
A vitória marcou a primeira virada entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição presidencial desde a redemocratização. Entre o primeiro e o segundo turno, Lula ampliou sua votação em 10.376.694 votos, passando de 53.879.538 para 64.256.232, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O segundo turno também registrou uma queda na abstenção, que passou de 21,08% para 19,22% do eleitorado, uma redução de 1,86 ponto porcentual. Em números absolutos, o total de eleitores que não compareceram às urnas caiu de 33.469.244 para 30.509.005, uma diferença de 2.960.239 pessoas.