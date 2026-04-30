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Lula ignora derrota histórica na indicação de Messias em cerimônia com ministros no Planalto

Escrito por Gabriel Hirabahasi, Gabriel de Sousa e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 17:32:00 Editado em 30.04.2026, 17:43:13
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ignorou, em evento no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 30, a derrota histórica sofrida pelo seu governo na noite de quarta-feira, 29, quando o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula participou de uma cerimônia de anúncio de crédito para compra de caminhões e ônibus, o programa Move Brasil 2. A imprensa não teve acesso ao local da cerimônia, mas o ato foi todo transmitido ao vivo pelo governo.

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O presidente não mencionou, em nenhum momento, a derrota sofrida no Senado. O mais perto que chegou foi falar que o Brasil "precisa parar de reclamar e fazer o que achamos que pode ser feito" e que "tem muita gente reclamando e poucas fazendo". Lula falou por cerca de 12 minutos e 30 segundos.

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/REJEIÇÃO/LULA
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