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Lula grava vídeo declarando apoio a João Campos na disputa do governo de Pernambuco

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 21:52:00 Editado em 16.06.2026, 01:26:37
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo para declarar apoio ao ex-prefeito de Recife e pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos. É a primeira declaração explícita de apoio do petista, que também mantém uma relação cordial com a governadora Raquel Lyra (PSD), que vai enfrentar Campos.

O vídeo foi publicado por João Campos nas redes sociais e, em uma hora, ultrapassou 18 mil curtidas e 2.320 republicações no Instagram. Na gravação, Lula relembra a aliança que teve com o pai e o avô do ex-prefeito, os ex-governadores Eduardo Campos e Miguel Arraes, respectivamente.

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O meu partido e eu estamos apoiando o João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso que é resultado de uma relação produtiva, uma relação que deu resultado, uma relação que trouxe muita coisa para Pernambuco.

Em discurso no final do mês passado, em Caruaru, Raquel Lyra chegou a afirmar que Lula tinha dado a ela suporte nas parcerias do governo federal com o Estado e criticou o grupo de Campos por alegarem ter "monopólio" do apoio do presidente.

"Conseguimos parceria com o presidente Lula quando muitos diziam que tinham o monopólio (da aproximação) do presidente da República"

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Esse é o segundo vídeo gravado por Lula no final de semana, onde ele declara apoio a aliados, que repercutem nas redes sociais. Em todas, não foram contas vinculadas pelo presidente as responsáveis pela disseminação.

Também nesta tarde, foi disseminado um vídeo de Lula em apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O conteúdo foi repassado pela equipe do parlamentar. Na ocasião, Lula se dirige aos "amigos e amigas da Paraíba" e diz que teve uma "relação honesta e comprometida" com Veneziano.

"Ele não faltou uma ajuda que o governo precisou. Por isso, eu queria pedir para vocês, eleitores e eleitoras da Paraíba, é preciso que a gente reconduza o Veneziano para o Senado, porque é uma garantia de que eu, ganhando as eleições, vou ter mais tranquilidade para governar este País", diz o presidente.

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Da mesma forma em que Raquel Lyra mantém boa relação com Lula, na Paraíba, outros pré-candidatos ao Senado aguardam apoio do presidente: o ex-governador João Azevêdo (PSB) e o prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

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