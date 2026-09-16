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Lula: Flávio Bolsonaro precisa explicar cadê os R$ 130 milhões do Vorcaro para filme do pai

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a atacar a família Bolsonaro e a cobrar explicações de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre recursos de Daniel Vorcaro para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

"O que ele tem de explicar é: cadê os 130 milhões que ele pegou do Vorcaro para o filme do seu pai?", afirmou Lula.

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O presidente da República alegou que os recursos teriam sido enviados aos Estados Unidos para sustentar o irmão do senador e acusou a família de atuar contra os interesses do Brasil.

"É quase uma quadrilha, não uma família", declarou Lula, durante participação no podcast Desce a Letra.

Ao atribuir aos adversários responsabilidade pelo Banco Master, o presidente afirmou: "Eles criaram um banqueiro, e eu tornei o banqueiro prisioneiro."

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Lula fez comparação semelhante ao abordar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Eles criaram a quadrilha do INSS e eu prendi a quadrilha", disse.

As declarações ocorreram após uma pergunta sobre tentativas de associar a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ao governo.

Na resposta, Lula também lembrou sua prisão e atribuiu à Corte os 580 dias em que permaneceu encarcerado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/DESCE A LETRA/FLÁVIO/VORCARO
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