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POLÍTICA

Lula faz forte aceno ao eleitorado feminino em comício realizado em Curitiba neste sábado (12)

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um forte aceno ao eleitorado feminino durante discurso em comício realizado em Curitiba (PR) neste sábado, 12. Lula disse que as mulheres não podem ficar subordinadas a "quem tem comportamento cafajeste" e detalhou uma série de medidas que já tomou e novas propostas voltadas para o público feminino.

"Eu quero que as mulheres estudem. Por isso que no nosso governo, a chave da casa do Minha Casa Minha Vida é entregue para a mulher, o Bolsa Família é entregue para a mulher. Por isso, nos cursos hoje, as mulheres são maioria no Prouni e no Fies", disse Lula, pontuando que uma mulher "bem formada" tem mais autonomia e pode trabalhar onde quiser. "Eu quero que as mulheres tenham liberdade. As mulheres podem ser o que quiserem, se vestir como quiserem, andar como quiserem e procurar trabalho onde quiserem", reforçou o presidente.

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Nesse sentido, ele se comprometeu a construir mais creches no País, o que vai possibilitar que as mulheres possam trabalhar fora de casa. Lula também prometeu universalizar as escolas em tempo integral até a educação de nível médio no Brasil. "Ou seja, nós queremos dar tranquilidade para a mãe e para o pai. Sair para trabalhar sabendo que os meninos estão na escola de tempo integral e não serão cooptados pelo crime organizado e a bandidagem", frisou Lula.

O petista também mencionou que todo homem precisa aprender o que é feminicídio e que nem tudo se resolve apenas com legislação, mas, primordialmente, com uma melhor educação. "Você tem que tratar da sua mulher com o mesmo respeito que você cuida da sua mãe, porque quem lhe pariu foi uma mulher. Você nasceu de uma mulher. Reconheça isso e vamos dar às nossas companheiras o respeito devido que elas merecem", declarou.

Durante o discurso, Lula também disse que o governo deverá anunciar em breve uma política voltada para o cuidado com pessoas idosas e que estão doentes. "Muitas vezes a velhice leva as pessoas a ficarem esquecidas. E nós vamos levar isso em conta. Porque o velho de hoje foi o adolescente de ontem. O que está recebendo da aposentadoria foi o que pagou ontem. E mais grave: foi ele que cuidou de nós. Então nós temos que ter uma certa reciprocidade", disse.

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Além de Lula, estavam presentes no comício em Curitiba a primeira dama Rosângela Silva, a Janja; o candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT), a candidata ao Senado Gleisi Hoffmann (PT), além de outras lideranças regionais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/PR/AGENDA/CURITIBA
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