Lula faz avaliação positiva de encontros em Brasília: 'Acho que foi um sucesso'

Após uma semana de peregrinações nos diretórios partidários em Brasília em busca de alianças para construir uma candidatura competitiva para 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma avaliação positiva dos encontros. "Foi muito importante para mim pessoalmente e acho que para o PT é muito importante a gente restabelecer as conversações com as forças políticas desse País. Fazia tempos que eu não tinha reuniões com partidos políticos", disse o ex-presidente nas redes sociais. "Acho que foi um sucesso."

Na capital federal, Lula esteve reunido com Gilberto Kassab do PSD, Rodrigo Maia do DEM, Marcelo Freixo do PSOL, Fabiano Contarato da Rede e o ex-presidente José Sarney do MDB. Entre os assuntos, Lula não citou as próximas eleições presidenciais, mas sim a urgência para campanha de vacinação contra a covid-19, volta auxílio emergencial de R$ 600, crédito a pequenas e médias empresas bem como uma política de investimentos para a geração de emprego no País.

"Nós estamos trabalhando para recuperar a democracia no nosso País e voltarmos a ter um País feliz onde todas as pessoas possam viver em paz", disse Lula.

O ex-presidente também se encontrou com embaixadores a fim de discutir "a inquietação que (outros países) têm do nosso governo se afastando das relações internacionais com todo mundo". "Estão todos preocupados com o desgoverno do desmatamento, a despreocupação com a covid-19, com as vacinas e o cuidado do povo", disse.