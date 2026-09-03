Lula fará giro pelo Sul com agendas em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, fará um giro pelos três Estados da região Sul entre os dias 11 e 13 de setembro. A agenda eleitoral começa por Porto Alegre (RS), na sexta-feira, 11, segue para Curitiba (PR), no sábado, 12, e termina em Florianópolis (SC), no domingo, 13.

No Rio Grande do Sul, Lula fará comício no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, às 17h de sexta-feira. Será a primeira visita do petista ao Estado desde o início oficial da campanha eleitoral.

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A passagem por Porto Alegre estava inicialmente prevista para 28 de agosto, mas foi adiada diante da previsão de chuva forte no Estado. Como o principal compromisso seria realizado ao ar livre, a campanha decidiu transferir a agenda para setembro.

O ato deve reunir candidatos da coligação que apoia Juliana Brizola (PDT) ao governo gaúcho. Edegar Pretto (PT), coordenador da campanha de Lula no Estado, é candidato a vice-governador na chapa de Juliana.

O Largo Glênio Peres também recebeu um dos principais atos da campanha presidencial de Lula no Rio Grande do Sul em 2022. Na ocasião, os organizadores estimaram a presença de cerca de 50 mil pessoas no comício realizado em frente ao Mercado Público.

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Curitiba

No sábado, 12, Lula segue para Curitiba. Informações preliminares da campanha indicam que o comício será realizado às 10h na Boca Maldita, no centro da capital paranaense.

O ato deve reunir aliados do presidente no Estado, entre eles os candidatos ao Senado Gleisi Hoffmann (PT) e Dr. Rosinha (PT).

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A Boca Maldita também foi palco de ato de Lula durante a campanha presidencial de 2022. Segundo a organização, foi a maior mobilização eleitoral daquele ano em Curitiba.

Santa Catarina

Lula encerra o giro pelo Sul no domingo, 13, em Florianópolis. A visita foi confirmada pela coordenação nacional da campanha, mas horário, local e formato da atividade ainda não foram divulgados.

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A expectativa é de que o compromisso reúna integrantes da chapa apoiada pelo PT em Santa Catarina, entre eles o candidato ao governo Gelson Merísio (PSB) e os candidatos ao Senado Afrânio Boppré (PSOL) e Décio Lima (PT).

A passagem será a primeira de Lula por Santa Catarina desde o início oficial da campanha. Durante o terceiro mandato, o presidente esteve no Estado em outras três oportunidades em agendas oficiais, incluindo compromissos em Florianópolis e Itajaí.

Antes do giro pelo Sul, Lula ainda tem compromissos eleitorais previstos em Juazeiro, no Ceará, nesta sexta-feira, 4; São José do Rio Preto, em São Paulo, no sábado, 5; Teresina, no Piauí, na quarta-feira, 9; e Ceilândia, no Distrito Federal, na quinta-feira, 10.