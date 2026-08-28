Lula fala na Bahia em tentar vencer no 1º turno e faz ato de campanha com jeito de carnaval

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez, nesta sexta-feira, 28, seu primeiro ato de campanha na Bahia, Estado cuja maioria dos eleitores votam no petista. O comício na capital dos baianos teve um ar de carnaval fora de época e Lula declarou que quer tentar vencer a disputa presidencial ainda no primeiro turno.

Pesquisas de opinião apontam, no entanto, que o petista tem uma pequena margem de votos em relação ao seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o DataFolha, Lula tem 39% das intenções de voto e Flávio 33%.

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"Temos tudo para ganhar no primeiro turno", discursou Lula. Antes disso, ele desfilou num carro aberto ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner. Ex-líder do PT no Senado, Wagner deixou o posto após ser envolvido em denúncias de receber benefícios financeiros de um sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Lula estava saltitante e acompanhava o ritmo do jingle da campanha do governador Jerônimo, candidato à reeleição, dando pulinhos ao lado do petista baiano. O carro aberto usado pelo presidente estava cercado por apoiadores como se fossem foliões na pipoca do carnaval de Salvador.

O desejo do petista de tentar encerrar a disputa presidencial ainda no primeiro, apesar de as pesquisas indicarem um inevitável segundo turno, é referendado por aliados. Pelas contas dos petistas, Lula precisaria ampliar sua diferença no Nordeste, principalmente na Bahia, para conseguir se reeleger na primeira rodada de votação.

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"A Bahia é um Estado chave e vai puxar a nossa vitória no Brasil. Nossa meta é ampliar a votação do presidente ampliando nossa frente pra 5 milhões de votos. O baiano tem consciência e sabe escolher. Nós temos tudo na mão pra fazer uma eleição histórica: governos bem avaliados, um povo grato. Tenho certeza que a escolha popular vai ser pra esse projeto seguir em frente na Bahia e no Brasil", disse, ao Estadão, Tassio Brito, presidente do PT baiano.