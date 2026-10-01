Lula fala em Globo 'chateada' com fim das bets e diz que decidiu acabar 'doa a quem doer'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que decidiu acabar com as bets "doa a quem doer" depois de tomar conhecimento de casos de endividamento e perdas financeiras provocadas pelas apostas. Em entrevista ao Flow Podcast, o petista também disse que a TV Globo poderá ficar "chateada" com o fim do setor por causa da publicidade vinculada às plataformas.

"Eu tomei minha decisão: eu vou acabar com as bets, doa a quem doer", afirmou Lula. Segundo o presidente, a mudança de posição ocorreu depois de ouvir relatos de pessoas endividadas e discutir o tema com integrantes do governo.

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Ao falar das resistências ao fim das apostas, Lula afirmou que havia preocupação com a reação de clubes de futebol, parlamentares e empresas que recebem recursos publicitários das bets. "Tinha muita gente na reunião que eu fiz que não queria que acabasse por conta da política", declarou.

Na sequência, Lula mencionou a TV Globo ao falar do peso econômico da publicidade das casas de apostas. "A Globo vai ficar chateada", disse, ao citar empresas e setores que poderão perder receitas com o fim das propagandas do segmento.

O presidente também admitiu que não tomou a decisão antes porque não conhecia a dimensão dos impactos negativos. "Por que eu não fiz antes? Porque eu não sabia", afirmou. Lula disse ainda que chegou à conclusão de que a tentativa de regular o setor não havia sido suficiente. "Não conseguiram controlar. Não conseguiram regular. Cada vez que você regula, aparece mais uma. Tem que acabar mesmo", declarou.

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O petista reconheceu, no entanto, que a implementação da medida ainda enfrentará resistência. "Ainda não acabou, não, porque vai ser uma guerra. Vai ter gente que vai tentar fazer de fora. Nós sabemos que é uma guerra", disse.