O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A saída do cargo é temporária e ocorreu a pedido do próprio Dias. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 19.

Segundo nota da pasta, o afastamento ocorre para o "cumprimento de compromissos no Senado", relacionados à destinação de emendas parlamentares. O retorno dele está previsto para a próxima semana, conforme alinhamento realizado com a Presidência da República.

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O ministério de Wellington Dias é responsável por ações de políticas de assistência social, segurança alimentar, transferência de renda e inclusão socioeconômica. O Bolsa Família, o Cadastro Único (CadÚnico) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão entre os programas geridos pela pasta.