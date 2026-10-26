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Lula exalta crescimento de 2 milhões de votos na Grande São Paulo

Escrito por Gabriel de Sousa, Daniel Galvão e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou o crescimento em dois milhões de votos na Grande São Paulo entre o primeiro e o segundo turno. Em discurso na Avenida Paulista na madrugada desta segunda-feira, 26, ele também destacou o desempenho dos aliados dele no Nordeste, em especial, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e ao ex-ministro da Educação, Camilo Santana.

Para Fonteles, Lula disse que o aliado "enterrou a carreira" do presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI), que perdeu a reeleição para uma cadeira no Estado.

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Reeleição foi 'vitória para homens e mulheres'

O presidente afirmou também que a eleição foi uma "vitória para homens e mulheres". "Essa não é uma vitória de um homem, é uma vitória de um homem e de mulheres", disse Lula.

O petista disse também "eu amo vocês" para militantes na Avenida Paulista.

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Em discurso, o vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin (PSB) disse que a vitória traz um "sentimento de gratidão" a jovens e agradeceu a idosos pelo "sacrifício de votar", e destacou o baixo nível de abstenção e o aumento de 27,5% da votação de Lula entre o primeiro e o segundo turno.

Alckmin afirmou também que Lula "salvou a democracia no Brasil duas vezes" e disse que o presidente pode contar com ele para "trabalhar juntos".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/PAULISTA/DISCURSO
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