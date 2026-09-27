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POLÍTICA

Lula: esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável

Escrito por Lavínia Kaucz e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após a polêmica envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Nossa Senhora Aparecida, o presidente da República e e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que "mexer com a Nossa Senhora Aparecida não é aceitável" e que "já teve gente da religião evangélica chutando" a santa.

As declarações foram realizadas em entrevista à Band que foi ao ar na noite deste domingo, 27, no programa Canal Livre pela BandNews TV. "Eu respeito a religião evangélica, e quero que respeite a religião católica, a religião de matriz africana, porque cada um professa sua fé como quiser, sem magoar os outros."

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Após ser confrontado com a informação de que a polêmica era "fake news", Lula afirmou: "Eu não sei se foi fake news. O dado concreto é que isso está na rede social muito forte. Como já tenho a experiência de já terem chutado a Nossa Senhora Aparecida e dizerem que ela não será padroeira do Brasil, eu quero dizer que ela será padroeira do Brasil porque o povo brasileiro quer e tem fé."

A notícia de que bispos católicos estavam preocupados com uma medida do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, para retirar o título de Padroeira do Brasil de N. Sra. Aparecida foi veiculada pela Globo News na última sexta-feira, o que causou grande repercussão contra o candidato, que tem forte ligação com os evangélicos, nas redes sociais. Horas depois, contudo, o canal fez uma "correção" e pediu "desculpas pelo erro".

O projeto citado foi apresentado pelo então deputado federal mato-grossense Victório Galli (filiado à época ao MDB) em dezembro de 2007. A proposta foi arquivada em 2008.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CANAL LIVRE/NOSSA SENHORA
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