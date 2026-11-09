Lula escolhe Fausto Mendanha Gonzaga para o TRF-1

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU).

Fausto Medanha exercia o cargo de juiz na 2ª Relatoria da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás. Ele vai ocupar a vaga deixada em aberto pelo juiz aposentado Novély Vilanova da Silva Reis.

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Lula escolheu o primeiro e mais votado nome da lista tríplice definida e divulgada pelo próprio TRF-1 em fevereiro deste ano.

Além de Mendanha, que obteve 31 votos do tribunal, completavam a lista Itagiba Catta Preta Neto, da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), com 27 votos, e Henrique Gouveia da Cunha, também do SJDF, com 24 votos.

Henrique Gouveia tem trabalhado no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques. Já Itagiba Catta suspendeu a posse de Lula como ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff em 2016.