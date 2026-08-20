Lula entra na campanha de Renan Filho após indefinição de JHC sobre disputa em AL
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou diretamente na campanha de Renan Filho (MDB) ao governo de Alagoas e pediu votos para o ex-ministro dos Transportes em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 20. A manifestação ocorre após semanas de indefinição sobre a candidatura de JHC (PSDB), que confirmou a disputa pelo governo estadual apenas no último dia do prazo para o registro das chapas.
"Tenho muito orgulho de tudo o que estamos fazendo aqui em Alagoas. Estamos prontos para mais. Por isso, peço seu voto para o companheiro Renan Filho para o governo de Alagoas", afirmou Lula na gravação, que foi realizada no QG da campanha presidencial, em Brasília.
O presidente também destacou a experiência do candidato, que governou Alagoas entre 2015 e 2022 e integrou o primeiro escalão do governo federal. "Ele, como ninguém, sabe governar este Estado", declarou. Renan agradeceu o apoio e afirmou que os dois seguirão juntos na campanha.
Lula também divulgou apoio à reeleição do senador Renan Calheiros (MDB), pai de Renan Filho, e pediu votos para o parlamentar. As manifestações consolidam o presidente como principal cabo eleitoral da chapa emedebista em Alagoas.