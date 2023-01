Lula encerra seu discurso de posse: Haveremos de reconstruir esse País

Sofia Aguiar, Amanda Pupo, Giordanna Neves, Eduardo Rodrigues e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu o compromisso de reconstrução nacional, destacando a importância da democracia e enaltecendo o povo brasileiro. Em um discurso em prol da pacificação, o petista reiterou a união do Brasil e a opção pelo diálogo para uma "solução pacífica".

continua após publicidade .

"Reafirmo, para o Brasil e para o mundo, a convicção de que a Política, em seu mais elevado sentido e apesar de todas as suas limitações é o melhor caminho para o diálogo entre interesses divergentes, para a construção pacífica de consensos", declarou Lula, em discurso após tomar posse como 39º presidente da República. "Negar a política, desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho das tiranias."

De acordo com o presidente, sua missão mais importante será "honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro nem em sua capacidade de superar os desafios". "Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos der reconstruir este país", concluiu Lula.