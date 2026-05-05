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Lula empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno, diz pesquisa RealTime Big Data

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 09:08:00 Editado em 05.05.2026, 09:17:23
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Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 5, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado tecnicamente com diferentes possíveis adversários em simulações de segundo turno da eleição presidencial. No cenário contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 44%, ante 43% do petista.

Entre março e maio, Flávio subiu de 41% para 44% nas intenções de voto, enquanto Lula variou de 42% para 43%. Com isso, os dois permanecem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. O levantamento mostra ainda que 7% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03627/2026.

De acordo com o instituto, o atual presidente também aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), por 43% a 42%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 43% a 39%, neste caso no limite da margem de erro. O porcentual de votos brancos e nulos varia de 9% a 11%, enquanto os que não souberam ou não responderam oscilam entre 6% e 7%.

Incluído pela primeira vez no levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) consegue igualar Lula no segundo turno, ambos com 43% das intenções de voto. Nessa simulação, 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo, enquanto 6% não souberam ou não responderam. Após convite de Aécio Neves (PSDB), Ciro afirmou que decidirá até a primeira quinzena deste mês se disputará a Presidência da República ou o governo do Ceará.

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Primeiro turno

No cenário sem Ciro Gomes, o presidente Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34%. Na sequência aparecem Caiado, com 5%; Zema, com 4%; o líder do partido Missão, Renan Santos, com 3%; e Augusto Cury (Avante), Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza), todos com 1%. Brancos e nulos somam 6%, e 5% não souberam ou não responderam.

Quando Ciro é incluído na disputa, Lula registra 38%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Caiado, Ciro e Zema marcam 4% cada, seguidos por Renan Santos, com 3%. Cury, Aldo Rebelo e Cabo Daciolo têm 1% cada. Brancos e nulos somam 6%, e 5% não souberam ou não responderam.

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Lula tem melhor desempenho entre mulheres, eleitores com mais de 60 anos, pessoas com renda de até dois salários mínimos, católicos e moradores do Nordeste. Flávio, por sua vez, registra seus melhores índices entre evangélicos, eleitores da região Sul e pessoas com renda superior a cinco salários mínimos.

Rejeição

O presidente Lula aparece como o nome mais rejeitado pelos eleitores entrevistados, com 44%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 41%. Em patamar mais baixo, aparecem Ciro (5%), Zema (4%), Caiado (2%) e Cabo Daciolo (2%).P

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