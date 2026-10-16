Lula, em rápido discurso: Quando sociedade vai para rua exigir direitos, conseguimos conquistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 16, que "quando a gente se organiza, quando a sociedade vai para a rua e exige, a gente conquista" benefícios para a classe trabalhadora.

Lula fez uma breve fala após a sessão de promulgação do fim da escala de trabalho 6x1. Disse que a mudança "é uma conquista que vai favorecer muito o povo trabalhador desse País". O presidente falou por menos de um minuto e logo saiu do Congresso. Ele viaja hoje a Minas Gerais, onde participa de campanha em Juiz de Fora e em Ipatinga.