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Lula em caminhada no Rio: Descobrimos fraudes do INSS e do Vorcaro, oposição não terá paz

Escrito por Gabriela da Cunha e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, começou nesta sexta-feira, 2, no Centro do Rio de Janeiro. A primeira manifestação de Lula ao público foi pedindo calma e ordem dos participantes em meio à aglomeração.

"Não faz sentido a caminhada da vitória ter acidentes, disse. "Vamos ter calma. Quem não precisa ter calma é do lado de lá oposição. Nós descobrimos a fraude do INSS e a fraude do Vorcaro. São eles que não terão paz", sustentou.

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A mensagem foi endossada pela primeira-dama, Janja da Silva, e pela candidata ao Senado, Benedita da Silva (PT).

O ato de campanha começou às 10h na Praça Pio X, nos arredores da Igreja da Candelária,e segue com caminhada até a Cinelândia, na região central. O ato é acompanhado pelo candidato ao Senado, Pedro Paulo (PSD), candidatas e candidatos aos legislativos estadual e federal, e o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD). O candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), também é esperado.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMPANHA/RIO
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